19 Ekim 2025 Pazar
Güncel

KKTC'de cumhurbaşkanı seçiminde şu ana kadar seçmenlerin yüzde 13,43'ü oy kullandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, cumhurbaşkanı seçiminde, saat 11.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 13,43'ünün oy kullandığını belirtti.

AA19 Ekim 2025 Pazar 13:30 - Güncelleme:
KKTC'nin resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, oyunu eşiyle saat 11.30'da Suat Günsel İlkokulu 74 numaralı sandıkta kullanan Özerdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı seçiminin ülke için önemli olduğunu belirten Özerdağ, seçimin ülke, devlet ve halk için hayırlı olmasını diledi.

Saat 11.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 13,43'ünün oy kullandığını kaydeden Özerdağ, seçmenleri oy kullanarak vatandaşlık ve anayasal görevlerini yerine getirmeye çağırdı.

Ülke genelinde şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını dile getiren Özerdağ, sosyal medya üzerinden yapılan yayınlarla ilgili şikayetler aldıklarını belirterek, vatandaş, parti ve adayların dikkatli ve kurallara uygun şekilde davranmasının önemine vurgu yaptı.

Özerdağ, "Beklentimiz seçimin adil, demokratik ve kurallara bağlı olarak sonuçlanmasıdır." diyerek, seçim sonuçlarının demokratik kazanım olmasını diledi.

