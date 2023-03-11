KKTC'de depremzede çocuklar için oyunlar düzenlendi

Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF), Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliği ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde Aziz Mamas Manastırı bahçesinde düzenlenen programa, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter'in yanı sıra çok sayıda depremzede çocuk ve aileleri katıldı.

"Elim Sende" adı altında yapılan etkinlikte, Türkiye'deki deprem bölgelerinden KKTC'ye gelen ailelerin çocuklarına yönelik yüz boyama, atölye çalışmaları ve çeşitli sokak oyunları düzenlendi.

Programa katılan çocuklara çeşitli yiyecekler ikram edilerek oyuncak setleri, balon ve kitaplar hediye edildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, depremzede çocuklara oyuncak dağıttı. Çocuklar da Tatar ve Feyzioğlu ile fotoğraf çektirdi.

Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, birçok depremzedenin KKTC'de misafir edilip, yaralarına merhem olunmaya çalışıldığını ifade ederek Kıbrıs Türk halkının her zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Feyzioğlu da Türkiye'den gelen depremzedelere kucak açan Kıbrıs Türk halkına teşekkür etti.

Etkinliğe katılan çocuklardan 5 yaşındaki Eymen Yusuf depremden dolayı Kahramanmaraş'tan Güzelyurt'a geldiklerini söyleyerek "Etkinlikte oyuncak aldım. Çok güzeldi. Kahramanmaraş'ta deprem olduğu için kaçtık buraya. Deprem bitince geri gideceğiz oraya." diye konuştu.

Depremzede çocuklardan Ayla Buğlem Hazırlar ise ailesi ile Hatay'dan geldiklerini anlatarak etkinlikte yüzünün boyandığını ve hediye oyuncak alarak çok mutlu olduğunu ifade etti.

İkincisi, yarın başkent Lefkoşa'da düzenlenecek "Elim Sende" etkinliğinin sonuncusu ise Gazimağusa'da yapılacak.