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KKTC’de fırtına ve selde bir kişi öldü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iki gündür etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağmurda sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

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KKTC'de turizm kenti Girne'de akşam saatlerinde etkili olan yağmurda Girne-Lefkoşa yolunda seyir halindeki bir araç sel sularına kapılarak Doğanköy Deresine uçtu. İhbarı alan polis yetkileri harekete geçti. Bölgede yapılan aramalarda sabah saatlerinde bir erkek cesedine ulaşıldı.

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