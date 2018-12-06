KKTC’de fırtına ve selde bir kişi öldü
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde iki gündür etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağmurda sel sularına kapılan bir kişi hayatını kaybetti.
- İHA
KKTC'de turizm kenti Girne'de akşam saatlerinde etkili olan yağmurda Girne-Lefkoşa yolunda seyir halindeki bir araç sel sularına kapılarak Doğanköy Deresine uçtu. İhbarı alan polis yetkileri harekete geçti. Bölgede yapılan aramalarda sabah saatlerinde bir erkek cesedine ulaşıldı.
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