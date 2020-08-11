KKTC'de Hüseyin Özgürgün milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı

IHA 11 Ağustos 2020 Salı 07:49 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 07:58

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Eski Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, milletvekilliğinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Özgürgün, “1988’den beri üyesi olduğum Cumhuriyet Meclisi’nden ‘halkın oylarıyla gelinir ve gidilir’ prensibi yerine halkın oyları ile değil siyasi çeteleşme ve entrikalardan dolayı istifa ederek gidiyorum. 22 yıldır sayısız görevlerde hizmetlerime nokta koyarken halkımıza refah ve mutluluklar diliyorum” dedi.