KKTC'de istifa depremi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, meclis başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Öztürkler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 18 Ekim 2024 tarihli Genel Kurul kararıyla üstlendiği Meclis Başkanlığı görevini bütçe görüşmelerinin önünü açmak ve tartışmalara son vermek amacıyla bıraktığını ifade etti. Açıklamasında, mecliste yaşananlara dikkat çeken Öztürkler, "Mecliste yaşanan süreç hepimizin malumudur. Tüm halkımız için önemli olan bütçe görüşmelerinin önünü açmak ve tartışmalara son vermek için KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı görevinden kişisel irademle istifa ediyorum" dedi.

Görevi boyunca hem KKTC hem de Türkiye için önemli devlet temsil etkinliklerine katıldığını belirten Öztürkler, 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıldönümü ve 15 Kasım KKTC'nin kuruluş törenlerinde yer aldığını hatırlattı. Öztürkler, kararının Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, parti yönetimi, meclis başkanı seçilirken kendisine oy verenler ve halk tarafından anlayışla karşılanmasını temenni ettiğini dile getirerek açıklamasını, "Saygılarımla" ifadesiyle tamamladı.

Ziya Öztürkler'in istifası, KKTC siyasetinde yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor. Bu gelişmenin, bütçe görüşmeleri ve meclis çalışmaları üzerindeki etkisi merakla bekleniyor.