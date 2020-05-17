İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9034
  • EURO
    7,4597
  • ALTIN
    386.965
  • BIST100
    99768.1
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • KKTC'de korkutan yangın! Türkiye'den iki helikopter yardıma gitti
Güncel

KKTC'de korkutan yangın! Türkiye'den iki helikopter yardıma gitti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Tepebaşı bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Türkiye, iki yangın söndürme helikopterini KKTC'ye gönderdi.

DHA17 Mayıs 2020 Pazar 15:45 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 15:45
ABONE OL

Yangın nedeniyle Tepebaşı-Çamlıbel anayolunu trafiğe kapatılırken, rüzgar nedeniyle yangın kontrol altına alınamıyor. Açıklama yapan KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yangının çok geniş alana yayıldığını belirtti.

BAŞKAN ERDOĞAN TAKİP EDİYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da, KKTC Başbakanı Ersin Tatar’a geçmiş olsun mesajı iletti. Oktay, yangına müdahale çalışmalarına Türkiye’den gönderilen iki yangın söndürme helikopterleriyle destek verileceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bilgilendirildiğini ve süreci takip ettiğini belirten Oktay, KKTC Başbakanı Tatar’a Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere tüm kuruluşlarımızın yangınla müdahalede yanlarında oldukları mesajını iletti.

Başkan Erdoğan: Asırların hayalini gerçeğe dönüştürmek hamdolsun bize nasip oldu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.