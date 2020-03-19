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KKTC'de koronavirüs tedbiri: Kapıları kapattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, KKTC vatandaşları haricindekilerin ülkeye girişlerinin yasaklandığını bildirdi.

AA19 Mart 2020 Perşembe 15:31 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 15:31
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Özersay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bugün 14.00 itibarıyla yürürlüğe girecek şekilde ülkemize giriş noktaları, KKTC vatandaşları haricinde tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine kapatılacaktır." ifadesini kullandı.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da Twitter'dan "14.00 itibarıyla tüm KKTC giriş kapılarından KKTC vatandaşları haricindekilerin girişleri 1 Nisan 00.00'a kadar durdurulmuştur. Ülkeye giriş yapacak tüm KKTC vatandaşları, Sağlık Bakanlığınca belirlenen gözlem merkezlerinde, 14 gün zorunlu gözleme tabii olacaklardır." paylaşımında bulundu.

KKTC'de, 18 turist ve 2 KKTC vatandaşında Kovid-19 tespit edilmişti.

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