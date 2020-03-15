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KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 6'ya çıktı.

DHA15 Mart 2020 Pazar 09:27 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 09:27
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de son yapılan 4 tetkikten birinin daha pozitif çıktığını söyledi. Bakan Pilli, ülkedeki yeni koronavirüs vakasının İngiltere’den gelen bir KKTC vatandaşı olduğunu belirtti.

VAKALAR ARASINDA 2 KKTC VATANDAŞI VAR

Otellerde gözlem altında tutulan turistlerden 3’üne yapılan testlerin ise negatif çıktığını ifade eden Sağlık Bakanı Pilli, koronavirüs hastalarının genel durumun iyi olduğunu, hastanede karantinada tedavilerinin sürdüğünü söyledi. KKTC'de koronavirüs teşhisi konulan kişilerin 4'ü turist, 2'si ise KKTC vatandaşı.

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