KKTC'de terör örgütü PKK sempatizanının tutuklanması Rumları rahatsız etti
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı, KKTC’de tutuklanan PKK sempatizanı Fadils Chikhou’nun serbest bırakılması için harekete geçti.
- İHA
Güney Rum Yönetimi Dışişleri Bakanlığı, pazar günü KKTC’ye kara giriş kapısından giriş yaptığı sırada tutuklanarak mahkemeye çıkarın PKK sempatizanı Suriyeli uyruklu Fadils Chikhou’nun serbest bırakılması için harekete geçti.
Rum Dışişleri Bakanlığının, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı da olan Chikhou’nun serbest bırakılması için Birlemiş Milletler Barış Gücü nezdinde gerekli bütün girişimlerde bulunduğu ve sürekli temas halinde olduğu öğrenildi.
Chikhou, Güney Kıbrıs'ta PKK'lılar tarafından Zeytin Dalı Harekatı aleyhine düzenlenen protesto eylemlerine katıldığı, protestolarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın afişini ve Türk bayrağını yere atarak çiğnediği, terör örgütü PKK lideri Öcalan’ın afişini taşıdığı ve örgüt lehine slogan attığı gerekçesiyle pazar günü KKTC polisi tarafından tutuklanmıştı.
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