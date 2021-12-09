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KKTC'de provokasyon! Yunanistan bayrağı asmak isteyen Rum vatandaşı yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) provokasyon amacıyla Yunanistan bayrağı asmak isteyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşı yakalandı.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 17:24 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 17:24
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Polis kaynaklarına göre, Gazimağusa bölgesinde Zafer Anıtı'nın yer aldığı çemberde Yunanistan bayrağı asma girişiminde bulunan bir Rum yakalandı.

KKTC'ye turist olarak gelen ve erkek olduğu bildirilen GKRY vatandaşı, Gazimağusa'da arabasından çıkardığı Yunan bayrağını asmaya kalkıştı.

44 yaşındaki Rum, vatandaşların tepkisi üzerine bayrağı olay yerinde bırakarak aracıyla kaçmaya çalıştı.

Polis, provokasyon amacıyla Yunanistan bayrağı asmak isteyen Rum'u yakaladı.

GKRY vatandaşının, Gazimağusa Polis Müdürlüğü'nde sorgulandığı bildirildi.

  • KKTC
  • Yunanistan bayrağı
  • rum vatandaşı

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