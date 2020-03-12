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Güncel

KKTC'de tüm müze ve ören yerleri ziyaretlere kapatıldı

KKTC'de korona virüsnedeniyle tüm müze ve ören yerlerinin 1 Nisan'a kadar ziyaretlere kapatıldığı duyuruldu.

IHA12 Mart 2020 Perşembe 09:59 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 09:59
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KKTC’de korona virüse karşı tedbirler artırılmaya devam ediyor. Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın başkanlığında acilen toplanma kararı alırken Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ise KKTC’deki tüm müze ve ören yerlerinin 1 Nisan’a kadar kapatma kararı alındığını duyurdu. Özersay sosyal medya hesabından bir duyuru paylaşarak, “Bu sabah itibariyle Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı olarak ülkemizdeki tüm müze ve ören yerlerini 1 Nisan 2020 tarihine kadar ziyarete kapatma kararı aldık. Her gün yüzlerce yabancı ve yerli turistin topluca ve turlarla ziyaret ettiği müze ve ören yerlerinde virüsün yayılma olasılığı yüksek, gerek bu nedenle gerekse özellikle bu noktalarda görev yapan personelimizin sağlığı açısından bu tedbir alınmıştır. Bugün Bakanlar Kurulu’nda bu türden başka kararların alınması da değerlendirilecektir. Kamuoyunun bilgisine” ifadelerini kullandı.

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