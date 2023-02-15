KKTC'de Türkiye'deki deprem bölgesinde inşa edilecek konteyner kent için destek yayını

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu başta olmak üzere hükümet yetkilileri ve projeye öncü sivil toplum örgütü yöneticilerinin katıldığı programda, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından yaraların sarılması için destek çağrısı yapıldı.

Projeye destek için banka hesap numaralarının paylaşıldığı programda, kampanyanın detaylarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Burada konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Koordinasyon Komitesi, Bakanlar Kurulu ve KKTC halkının desteğiyle Adıyaman'la irtibat kurduklarını belirterek, ekipleri ve gönüllüleri arama kurtarma çalışmalarına gönderdiklerini ifade etti.

Tatar, şimdiye kadar 90 kamyonun yardım amaçlı Türkiye'ye gönderildiğini, Adıyaman'da depremde yıkılan ve KKTC voleybol takımı kafilesinden 16 kişinin yaşamını yitirdiği otelin durumu için Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı ile iletişimde olduklarını ve savcılığa başvurulduğunu aktardı.

Başbakan Üstel, kendi acılarının yanı sıra ana vatan Türkiye'ye baktıklarında acılarının büyüdüğünü belirterek, maddi ve manevi desteklerini sürdürdüklerini söyledi.

- KKTC'de Türkiye'ye gönderildiği için soba kalmadı

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Feyzioğlu, Kıbrıs Türk Dayanışma Platformuna teşekkür ederek, "Biz aynı milletiz, bir kısmımız Türkiye'de bir kısmımız burada yaşıyor. Aynı millet olduğumuzu sadece kıvançta değil, acıda da hissediyoruz." dedi.

Türkiye'nin yaralarını sarmak ve melekleri ölümsüzleştirmek için müthiş bir dayanışma örneğinin sergilendiğini vurgulayan Feyzioğlu, Türkiye'nin bu badireyi de atlatacağını söyledi.

Feyzioğlu, KKTC'de de insanların acı içinde olduğuna ancak limanlara ve toplama merkezlerine koştuklarına dikkati çekerek, "Evlerindekileri getirdiler. Adada soba kalmadı Türkiye üşüyor diye. Bulamazsınız. Bu muhteşem bir dayanışma." diye konuştu.

- İlk konteyner sevkiyatının 10 gün içerisinde yapılması planlanıyor

Projenin detayları hakkında bilgi veren Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu da konteynerlerin üretimine başladıklarını ve 10 gün içerisinde ilk sevkiyatı yapmayı planladıklarını belirtti.

Kamacıoğlu, prefabrik konutların 42 metrekarelik 2 ayrı konteynerden oluşacağını ve 2 yatak odası bulunacağını ifade etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde inşa edilecek 1000 adet geçici prefabrik yaşam alanına "Kıbrıs Türk Şampiyon Melekler Köyü" adı verilecek.

- KKTC hükümeti ile Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu arasında protokol imzalanmıştı

KKTC hükümeti ile Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu arasında, deprem bölgesinde yaşam alanının oluşturulması için protokol imzalanmıştı.

Hükümet ile KKTC'deki 47 sivil toplum örgütünden oluşan "Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu" arasında imzalanan protokol çerçevesinde, KKTC Başbakanlığı himayesinde toplanan bağışlarla Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu tarafından toplanan bağışlar birleştirilecek ve Türkiye'de depremden etkilenen vatandaşlara 1000 konteyner evden oluşacak bir köy kurulacak.

Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu'ndan verilen bilgiye göre, projeye ilk katkı, Cyprus Constructions direktörü, Califorian restauranlarının sahibi Salih Kayım ve ailesinden geldi. Salih Kayım ve ailesi projeye 1 milyon lira katkı sağladı.

- Adıyaman'da KKTC voleybol takımı kafilesinden 16 kişi yaşamını yitirmişti

"Asrın felaketi"nde Adıyaman'da yıkılan İsias Otel'in enkazında KKTC'den gelen voleybol takımı kafilesinden 16 kişi yaşamını yitirmişti.