AA 27 Haziran 2021 Pazar 15:23 - Güncelleme: 27 Haziran 2021 Pazar 15:25

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisinden (KEİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen, KEİ'nin koordine ettiği projelerle KKTC kara yolu ağı yeni yollarla geliştirilirken, mevcut yolların bakım ve onarımı da yapılıyor.



Üniversitelerin ve öğrenci sayısının artması, Lefkoşa'nın başkent olmasının da getirdiği çeşitli nedenlerden dolayı günübirlik trafik yoğunluğunun artmasıyla gündeme gelen Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun yapımında sona yaklaşıldı.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu'nun açılışı yapılacak bölümündeki çalışmaların tamamına yakını biterken, bu yolun açılmasıyla mevcut Gazimağusa-Güzelyurt Yolu'nun kuzeyinden geçecek çevre yolu ile transit trafik şehir dışına alınacak ve şehir içi trafiğinde büyük rahatlama olacak.