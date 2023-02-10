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KKTC'den Adıyaman'a 25 özel harekat polisi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 25 özel harekat polisinden oluşan bir ekibi Adıyaman'a gönderdiği bildirildi.

AA10 Şubat 2023 Cuma 12:19 - Güncelleme:
KKTC'den Adıyaman'a 25 özel harekat polisi
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Polis Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de yaşanan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen deprem felaketi sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 25 özel harekat polisinin görevlendirildiği belirtildi.

Polis Özel Harekat Müdürlüğünde görevli 25 personelin Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Ercan Havalimanı'ndan Adıyaman'a gittiği kaydedildi.

Açıklamada, deprem bölgesine daha önce de arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 10 kişilik itfaiye ekibi gönderildiği hatırlatılarak, "Allah yardımcımız olsun." denildi.

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