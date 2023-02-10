KKTC'den Adıyaman'a 25 özel harekat polisi

Polis Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de yaşanan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen deprem felaketi sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 25 özel harekat polisinin görevlendirildiği belirtildi.

Polis Özel Harekat Müdürlüğünde görevli 25 personelin Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına destek vermek amacıyla Ercan Havalimanı'ndan Adıyaman'a gittiği kaydedildi.

Açıklamada, deprem bölgesine daha önce de arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 10 kişilik itfaiye ekibi gönderildiği hatırlatılarak, "Allah yardımcımız olsun." denildi.