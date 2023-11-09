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KKTC'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Liderler Zirvesi'nde yaptığı, KKTC'yi gündeme getiren konuşmasından dolayı teşekkür etti.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 19:38 - Güncelleme:
KKTC'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
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Ertuğruloğlu yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen EİT Liderler Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, KKTC'ye uygulanan haksız ve insanlık dışı izolasyonlara dikkati çektiğini hatırlattı.

Erdoğan'ın, KKTC'nin haklı sesini bir kez daha uluslararası platformda duyurduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, "Gayri hukuki uygulamalarla, haksız bir şekilde baskı ve izolasyon altında tutulan Kıbrıs Türklerinin seslerini duyurmak, hepimizin sorumluluğudur." ifadesiyle Kıbrıs Türk halkına verdiği güçlü destekten dolayı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

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