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KKTC'den 'Famagusta' dizisine tepki: Türkiye'nin meşru müdahalesi ile Ada'da akan kan son bulmuştur

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığınca, dijital platformda yayımlanacak 'Famagusta' dizisine tepki gösterildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, dizinin Kıbrıs Adası'nda yaşanan olayları tamamen gerçek dışı bir kurgu ile yansıtan kan dondurucu görüntüler içerdiği bildirildi.

AA2 Eylül 2024 Pazartesi 16:18 - Güncelleme:
KKTC'den 'Famagusta' dizisine tepki: Türkiye'nin meşru müdahalesi ile Ada'da akan kan son bulmuştur
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KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dijital bir platformda 20 Eylül 2024'te yayımlanacağı duyurulan Kıbrıs Rum yapımı "Famagusta" dizisinin fragmanının, Kıbrıs Adası'nda yaşanan olayları tamamen gerçek dışı bir kurgu ile yansıtan kan dondurucu görüntüler içerdiği bildirildi.

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Kıbrıs Rum tarafının alışılagelmiş propagandası çerçevesinde, Kıbrıs meselesinin 1974 yılında bir "savaş" ile başladığı iddia edilen görüntülerde, şanlı Türk ordusunun, sivillerin hayatına kasteden taraf olarak çirkin bir şekilde karalanmaya çalışıldığı vurgulanan açıklamada, "Bu dizinin yapımcılarını ve yayınlanacağı dijital platformu şiddetle kınıyor, yalan, yanlış ve yanlı savlara dayanan dizinin yayınlanmaması için çağrı yapıyoruz." ifadesi kullanıldı.

"ÜZERİ ÖRTÜLEMEZ TARİHİ GERÇEKLER"

Türkiye'nin 1960 Uluslararası Antlaşmalarından kaynaklanan meşru hakları çerçevesinde akan kanı durdurmak üzere Ada'ya müdahale etmek zorunda kaldığı ve Kıbrıs Türk halkının 1964'ten 1974'e kadar zulüm gördüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıbrıs Türk halkına yönelik katliamlar ve Ada'nın yüzde üçüne tekabül eden gettolarda yaşamaya mecbur edilmeleri, üzeri örtülemez tarihi gerçeklerdir. Türkiye'nin meşru müdahalesi ile Ada'da akan kan son bulmuştur. Bugün Kıbrıs'ta barışı sağlayan ve koruyan yegane taraf Anavatan Türkiye ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin buradaki varlığıdır. Gerçekleri saptırmaya yönelik bu tür girişimler, hedeflediği neticelerin aksine, mücadelemizin ne kadar haklı olduğunu göstermekte ve haklı davamızı her platformda savunma azmimizi pekiştirmektedir."

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20 Temmuz 1974 tarihinin, Kıbrıs Türk halkının kurtuluş günü ve "egemenlik hakkı ve eşit statüsünün korunmasının sembolü" olduğu vurgulanan açıklamada, "Hiçbir teşebbüs bu gerçeği gölgeleyemeyecektir. Bu vesileyle, bir kez daha şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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