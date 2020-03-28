İSTANBUL 9°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,451
  • EURO
    7,1898
  • ALTIN
    338.061
  • BIST100
    88125
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • KKTC'den gelen 141 kişi, Karaman'da karantinaya alındı
Güncel

KKTC'den gelen 141 kişi, Karaman'da karantinaya alındı

Karaman'a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerinde bulunduğu 141 kişi gözlem altında tutulacakları Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

IHA28 Mart 2020 Cumartesi 18:11 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 18:11
ABONE OL

KKTC’den feribotla Mersin Limanı’na getirilen aralarında öğrencilerinde bulunduğu 141 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında Karaman Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu’na getirildi. 

Özel kıyafetli görevlilerin öğrenci yurdu bahçesinde hazır bekletilmesi ile polisin güvenlik tedbirleri dikkat çekti. Karantina için yurda yerleştirilen 141 kişi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

Başkan Erdoğan MİT Başkanı Fidan ile görüştü

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası
'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası

'Tiksiniyorum' deyip ayrılık mesaj verdi: Birlik değil yılanlar ve çakallar mağarası

Operasyon merkezi vuruldu
Operasyon merkezi vuruldu

Operasyon merkezi vuruldu

Koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bir ilk! Uygulama ABD'nin de gündeminde
Koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bir ilk! Uygulama ABD'nin de gündeminde

Koronavirüs tedavisinde Türkiye'de bir ilk! Uygulama ABD'nin de gündeminde

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsle ilgili yeni kararları açıkladı: Şimdilik 30 şehri kapsıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.