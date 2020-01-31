KKTC'den Türkiye'ye bayrak desteği

AA 31.01.2020 13:16 - Güncelleme: 31.01.2020 13:16

Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AP'de Yunanistan'ın ırkçı Altın Şafak partisine mensup bir milletvekilinin Türkiye'ye yönelik tepkisini kağıda basılı bir Türk bayrağını yırtma noktasına taşımış olması kınanması gereken bir davranıştır." ifadesini kullandı.

AP gibi farklı kültür ve anlayışların barış ortamında bir arada bulunduğu bir mekanda yer alan bu olayın, ırkçı ve faşist tutumların insanlık adına ne kadar zararlı olduğunun da bir göstergesi olduğuna değinen Akıncı, şunları kaydetti:

"Bu ırkçı ve çirkin davranışı Yunan hükümetinin kınadığı ve AP Başkanlığının da cezasız bırakmayacağı haberleri ise sevindiricidir. Irkçı politikalardan insanlık büyük acılar yaşadı. Bu tür davranışların yeni acılara yol açmaması için uluslararası dayanışma içinde karşı durulmalıdır."

- "TÜRK ULUSUNA KARŞI ÇİRKİN BİR SALDIRI"



Başbakan Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, "Bir Yunan milletvekilinin AP'de Türk bayrağını yırtması kabul edilemez bir tahrik, Türk ulusuna karşı çirkin bir saldırı." değerlendirmesinde bulundu.

Dün AP'de yaşanan olayı kınayan Tatar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Önce Rum Yönetimi'nin koruması altındaki Aşırı sağcı/ırkçı ELAM'ın (Ulusal Halk Cephesi) 15 Kasım'da KKTC bayrağını yaktı, şimdi de AP'de ırkçı Altın Şafak Partisi üyesi Yunan milletvekili Türk bayrağını yırttı. Bunlar tesadüf değildir. ELAM ile Altın Şafak kullanılarak tahrik edilmeye çalışılıyoruz. Birileri bulanık suda balık avlama hayali kuruyor ama boşuna.Türk bayrağı hepimizindir. Türk bayrağı ile KKTC bayrakları her yerde dalgalanmaya devam edecektir."

Tatar, Yunan milletvekilinin AP'de Türk bayrağını yırtmasının kabul edilemez bir tahrik ve Türk ulusuna karşı çirkin bir saldırı olduğunu vurgulayarak, AP'yi faşist Yunan milletvekilinin bu tutumu karşısında ciddi bir tepki ortaya koymaması nedeniyle protesto ettiğini belirtti.

- "HADDİNİ BİLSİN"



Bakan Taçoy da yazılı açıklamasında, İzmir'in işgalden kurtarıldığı sırada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunanistan bayrağına karşı yapılanlara yönelik, "Bayrağı ters taşıyabilirler fakat yerde süründürmesinler. Bu bizim adetlerimize yakışmaz." uyarısını yaptığı hatırlattı.

Taçoy, "Türkiyemizin bayrağını yırtan AP Yunan vekiline hatırlatırız ki asil Türk milletiyiz. Türkiyemizin bayrağının altında huzur içerisinde yaşayan bir milletin ferdi olarak, şunu net olarak ifade etmek isterim ki paçoz vekil, haddini bilsin. Irkçılığa karşı olduğunu bildiğimiz AP'nin, bu paçoz vekille ilgili ivedi şekilde yaptırım kararı alması gerekmektedir. Bayrağımıza uzanan eli kırmasını iyi biliriz." görüşünü paylaştı.