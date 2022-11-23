İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2022 Çarşamba / 29 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6339
  • EURO
    19,217
  • ALTIN
    1040.65
  • BIST100
    4764.84
Güncel

KKTC'den Türkiye'ye ''geçmiş olsun'' mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremle yayımladığı mesajla 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu.

AA23 Kasım 2022 Çarşamba 13:00 - Güncelleme:
KKTC'den Türkiye'ye ''geçmiş olsun'' mesajı
ABONE OL

Tatar, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden dolayı üzüntülerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Can kaybı olmaması en büyük temennimiz. Yaralılara acil şifalar dilerim. Allah bizleri her türlü afet ve felaketlerden korusun. Şahsım ve halkım adına geçmiş olsun dileklerimi iletirim." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise yaptığı yazılı açıklamada, Düzce'de yaşanan depremden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Töre, depremde can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu kaydederek, Türkiye ile sevinç ve acıları daima birlikte paylaştıklarını vurguladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.