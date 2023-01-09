KKTC'li askerler 5 bin fidan dikti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli personel, vatani görevini yapan askerler ve aileleri, geçen yıl orman yangınında zarar gören İskele'nin Mersinlik bölgesine 5 bin fidan dikimi gerçekleştirdi.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, İskele'nin Mersinlik bölgesinde yaklaşık 1200 kişinin katılımıyla 30 dönümlük alanda 5 bin fidanın dikildiği belirtildi.
Açıklamada, ağaçlandırma faaliyetinin Orman Dairesi Müdürlüğünün işbirliğiyle icra edildiği aktarıldı.
KKTC'de İskele ilçesine bağlı Mersinlik bölgesinde 21 Haziran 2022'de orman yangını çıkmış ve yaklaşık 20 bin dönümlük alan zarar görmüştü.