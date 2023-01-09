İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Ocak 2023 Pazartesi / 17 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7704
  • EURO
    20,1848
  • ALTIN
    1128.24
  • BIST100
    5170.97
Güncel

KKTC'li askerler 5 bin fidan dikti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli personel orman yangınında zarar gören bölgelerde 5 bin fidan dikimi gerçekleştirdi.

AA9 Ocak 2023 Pazartesi 20:44 - Güncelleme:
KKTC'li askerler 5 bin fidan dikti
ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli personel, vatani görevini yapan askerler ve aileleri, geçen yıl orman yangınında zarar gören İskele'nin Mersinlik bölgesine 5 bin fidan dikimi gerçekleştirdi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, İskele'nin Mersinlik bölgesinde yaklaşık 1200 kişinin katılımıyla 30 dönümlük alanda 5 bin fidanın dikildiği belirtildi.

Açıklamada, ağaçlandırma faaliyetinin Orman Dairesi Müdürlüğünün işbirliğiyle icra edildiği aktarıldı.

KKTC'de İskele ilçesine bağlı Mersinlik bölgesinde 21 Haziran 2022'de orman yangını çıkmış ve yaklaşık 20 bin dönümlük alan zarar görmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.