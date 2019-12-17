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KKTC'li Bakan Taçoy: Türkiye denge unsuru olmazsa, Akdeniz havzası Yunan gölüne döner

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 'Türkiye'nin bölgede denge unsuru olması kaçınılmaz bir gerçekliktir. Türkiye, bölgede denge unsuru olmazsa, bu güneydoğu Akdeniz havzası bir Elen (Yunan) gölüne dönecektir' dedi.

  • DHA
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Doğu Akdeniz bölgesinde 4 katrilyon feet (fit) küplük doğalgaz rezervi saptandığını söyledi. Bakan Taçoy, "Bölgede şu ana kadar henüz daha 107 trilyon feet küplük rezerve ulaşıldığını" kaydederek, "Bu da şu demektir, ortada keşfedilmemiş, ulaşılmamış 3.9 trilyon feet küplük bir rezerv var" dedi. Demirören Haber Ajansı'na açıklamalar yapan Taçoy, bölgede Türkiye'siz bir adım atılamayacağına işaret etti.
 
Doğu Akdeniz bölgesinin öneminin giderek arttığına dikkat çeken Taçoy, "Birçok ülke bölgede konuşlanmaya çalışmaktadır. Türkiye'nin bölgede denge unsuru olması kaçınılmaz bir gerçekliktir. Türkiye, bölgede denge unsuru olmazsa, bu güneydoğu Akdeniz havzası bir Elen (Yunan) gölüne dönecektir" dedi.
 
'TÜRKİYE DENGE UNSURU'
 
Kıbrıs Rum tarafının doğu Akdeniz için yaptığı anlaşmalara da dikkat çeken Taçoy, "Rumların, İsrail'le Yunanistan ile yapmış olduğu anlaşmalar, bunu cazibe olarak gören Fransa ve İtalya'nın Kıbrıs adasına gerek askeri olarak gerekse ekonomik varlıklara sahip çıkmak için gelmeleri olayı çok daha farklı noktalara götürecektir ve ortamı gerecektir" diye konuştu.
 
Türkiye'nin bölgedeki varlığının denge unsuru olduğuna da işaret eden Taçoy, "Doğalgaz rezervlerinin korunması ve ortaya çıkması için Türkiye'nin bölgedeki varlığının mutlaka olması gerektiğine" vurgu yaptı.
 

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