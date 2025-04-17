KKTC'de başörtüsü tartışmaları sürerken Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye'yi hedef alanlara sert tepki gösterdi.

Lefkoşa şehrindeki İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrenci yine başörtülü bir şekilde okula girmek istedi fakat okul yönetiminin ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası üyelerinin engellemesiyle karşılaşmıştı.

Sözde laiklik protestolarında Türkiye'yi hedef alanlara tepki gösteren Arıklı, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İlgili sendika başkanı bu meydana gelecek, bu meydanda Türkiye büyükelçisine 'Go Home Elçi' diyecek. Ve biz 1975'te gelenlerle 1571'de aynı coğrafyadan buraya gelen insanlar buna sessiz kalacağız. Böyle bir şey mümkün değil. Hiç kimse 20 Temmuz'la, hiç kimse anavatanla, hiç kimse Türkiye'yle hesaplaşamaz. Hristodulidis'in karşısına geçip ona amenna temenna sunanlar, saygılarımı sunanlar dün bu meydanlarda Türkiye ile hesaplaşma derdine düştüler. Dün akşamki mitingi Atatürk adına, laiklik adına yaptılar. Bir tane Atatürk posteri var mıydı arkadaşlar. 14 yaşında iki tane kız çocuğunu devlet için tehlike olarak gören, onları okula sokmak istemeyen bir zihniyet var karşımızda."

KKTC MİLLİ EĞİTİM BAKANI'NA ÇAĞRI: İKİ ELİMİZ YAKANDA OLUR

KKTC Milli Eğitim Bakanı'na seslenen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, 1 öğrenci için 40 öğrenciyi cezalandıran ve derslere girmeyen öğretmenler hakkında soruşturma açılması çağrısında bulundu.

Arıklı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Başörtüsü meselesi kapanmıştır. Bu konuyu daha fazla kaşımayın. Biz biriz beraberiz kardeşiz. Bunu kimsenin bozmasına da izin vermeyeceğiz. Ben buradan Milli Eğitim Bakanı'na sesleniyorum. O derslere girmeyen, 1 öğrenci için 40 öğrenciyi cezalandıran o öğretmenler hakkında soruşturma açmazsan iki elimiz yakandadır."