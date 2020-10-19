KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan Türkiye mesajı: Övünç ve kıvanç duyuyorum

AA 19 Ekim 2020 Pazartesi 07:43 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 07:43

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Oy veren, vermeyen herkese teşekkürler. Önemli olan kutuplaşmak değil, birlik içinde KKTC'yi güzel günlere taşıyabilmek." dedi.

Tatar, seçimin resmi olmayan sonuçlarının açıklanması ile Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Lefkoşa İlçe Merkezi önünde konuştu.

Konuşmasına halka teşekkür ederek başlayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının sandığa yansıyan iradesiyle kendisini cumhurbaşkanı seçtiğini söyledi.

"Oy veren, vermeyen herkese teşekkürler. Bizim için önemli olan kutuplaşmak değil, birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde KKTC'yi daha güzel günlere taşıyabilmek, çoluk çocuğumuza, gençlerimize bu topraklarda güvenli bir gelecek sunabilmek için çalışmaktır." ifadelerini kullanan Tatar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla kamu maliyesinde yaşanan sıkıntılarda Türkiye'nin desteği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkür etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs Türk'ü her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Bugün tüm dünyaya güzel, anlamlı bir mesaj verildi. Onlara verdiğim her sözü tutacağım; herkesin Cumhurbaşkanı olmayı, birleştirici, uzlaşmacı bir anlayışla hareket etmeyi, halkımızın içinde, yanında olmayı sürdüreceğim.” diye konuştu.

KKTC'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan ekonomik güçlükleri aşmasına yardım eden Türkiye'ye teşekkür eden Tatar, 'Her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olan, buraya evlatlarını gönderen, şehitler veren Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte olmaktan övünç ve kıvanç duyuyorum. Seçim malzemesi yapmak için Türkiye'ye laf uzatanları kınıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Tatar, bu seçimin ardından gerilimin de geride kaldığını dile getirdi.

"Artık birlik beraberlik içinde KKTC'yi birlikte daha ileriye taşımak için çalışma yürüteceğiz." diyen Tatar, şöyle devam etti:

"Ben Cumhurbaşkanı olarak, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda başı dik ve onurlu bir şekilde yaşaması için her yerde çalışmalarımı bu anlayışla yürüteceğim. Halkımızdan aldığım onay doğrultusunda kendi topraklarımıza, kendi devletimize ve Türkiye'mizin garantörlüğüne sahip çıkacağımı dünya kamuoyuna bir kez daha duyurmak istiyorum.'

Tatar, cumhurbaşkanı olarak, anayasa gereği tarafsızlığını koruyarak, tüm halkın cumhurbaşkanı olacağını, herkesi kucaklayacağını ve toplumsal uzlaşı içinde Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyuracağını vurguladı.

- "KIBRISLI TÜRKLER VARDIR, VAR OLACAKTIR"

"Buradan bütün dünyaya seslenmek istiyorum; Kıbrıslı Türkler vardır, var olacaktır ve egemenliklerini bütün dünyaya haykıracaklarıdır." ifadelerini kullanan Tatar, şunları söyledi:

"Kıbrıs'ın kuzeyinde çözüm modeli ne olursa olsun biz varız, var olmaya devam edeceğiz. Hiçbir zaman KKTC ile Türkiye'nin bağlarını koparamayacaklar. Bu topraklarda gerek kültürel, gerek ekonomik, gerek siyasi anlamda Kıbrıs Türk halkı kendi devletinin çatısı altında var olmaya ilelebet devam edecektir. Önemli olan sorumluluğumuzun bilinci içerisinde bunları anlayabilmek ve bu tuzaklara düşmemektir. Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği mücadeleyi taçlandırmak için, bir çözüm uğruna bir maceraya girmek, ekonomik olarak rahatlamak için egemenliğimizi zaafiyete uğratmalarına, hiç istemediğimiz bir noktaya taşıyabilmelerine asla müsaade etmeyeceğiz."

Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne de mesaj göndererek, "Evet Kıbrıs'ta bir anlaşmaya varız, ancak bu anlaşmanın şartlarını Kıbrıs Türk halkı kendi iradesiyle kabul edecektir.'" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TATAR'I ARAYARAK TEBRİK ETTİ

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki başarısı nedeniyle Ersin Tatar'a tebriklerini ileterek, "Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmenizin şahsınız, KKTC halkı ve Kıbrıs davamız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Kıbrıs Türkü'nün bir kez daha tüm dünyaya demokratik olgunluğunu ispatladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ın geleceğe dair sunduğu vizyon ve gösterdiği güçlü liderlikle zor bir dönemde cereyan eden seçim yarışından galip çıkmaya muvaffak olduğunu ifade etti.

Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığında KKTC’nin hak ve adalet mücadelesine özgüvenle ve başarıyla devam edeceğine inancının tam olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ersin Tatar'ın Başbakanlığı döneminde başta Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon faaliyetleri ve KKTC'nin kalkınması olmak üzere her alanda sergiledikleri uyumlu iş birliğini aynı kararlılıkla sürdüreceklerine inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve KKTC'nin gelecek dönemde Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik gayretlerine de devam edeceğini belirtti.

TÜRKİYE'DEN TEBRİK YAĞDI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Twitter hesabından, "KKTC'de bugün demokrasi bayramı var." değerlendirmesinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Şeffaflık içinde gerçekleştirilen ve Kıbrıs Türk halkının demokrasi kültürünü tüm dünyaya en açık biçimde gösteren seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı içtenlikle tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının, sandıkta ortaya koyduğu özgür irade ile KKTC'nin geleceğine sahip çıkan Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimiz ve bölgemiz istikrarı için hayırlı olmasını diliyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da Ersin Tatar ile telefonda görüşerek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Oktay, "İnşallah bu KKTC için de sizler için de Türkiye ve KKTC'nin birlikte çalışması, gelecek için de çok daha güzel günlerin başlangıcı olacak. Çok daha güçlü bir Kıbrıs hepimizin arzusu, sizlerle inşallah Kuzey Kıbrıs Türk halkı da bunu yakalayacak. İnşallah birlikte çok daha güzel işler yapıyor olacağız." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Twitter hesabından yayımladığı kutlama mesajında, "KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucuna göre KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının KKTC halkına hayırlı olmasını diliyorum." paylaşımında bulundu.

- BAKANLARDAN VE SİYASİLERDEN KUTLAMA MESAJLARI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Tatar'ı tebrik ederek ve görevinde başarılar dileyerek, "Türkiye her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında olmaya devam edecektir. KKTC ve Kıbrıs Türk'ü için hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Tatar'ı tebrik ettiğini belirterek, "Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun." mesajını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı tebrik ediyor, daha güçlü bir KKTC’nin inşaası yolunda yeni görevinde başarılar diliyorum. Seçim sonuçları, Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da twitter hesabından yayımladığı mesajında KKTC Başbakanı Tatar'ın resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı seçildiğini belirterek, "Kendisini şimdiden kutluyor ve başarılar diliyorum. Kıbrıs Türkleri ve hepimiz için hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar'ı gönülden kutluyor, başarılar diliyorum. KKTC ve Kıbrıs Türk halkı için hayırlı olsun."

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Tatar'ı kutlayarak, şunları kaydetti:

"KKTC ile birlikte yeni bir geleceğe. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı canı yürekten tebrik ediyor, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde her zaman destekçisi olacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz."