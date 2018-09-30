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Klasik otomobil tutkunları Gaziantep'te buluştu

Gaziantep'te klasik otomobil tutkunları bir araya geldi.

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15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, 1950'li yıllardan itibaren farklı modellerde yaklaşık 200 araç yer aldı.
 
Meydana park edilen klasik araçlara ilgi gösteren vatandaşlar fotoğraf çekti.
 
Bazı araç sahipleri, vatandaşlara klasik otomobilleri hakkında bilgi verdi.
 
Etkinliğe katılan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 1959 model otomobile binerek, aracı alanda kullandı.
 
Gaziantep Mercedesçiler Derneği Başkanı Ayhan Duran, gazetecilere yaptığı açıklamada, klasik otomobil kullanmanın bir tutku olduğunu söyledi.
 
Duran, etkinliğe vatandaşların ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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