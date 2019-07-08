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Klima takarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR'de bir işyerine klima takmaya çalışırken elektrik akımına kapılan Ufuk Kıranlı (42) hayatını kaybetti.

  • DHA
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Tepebaşı ilçesine bağlı Hacı Alibey Mahallesi Kırım Caddesi'nde bir iş yerine klima takan Ufuk Kıranlı, elektrik akımına kapılarak çıktığı merdivenden aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Kıranlı, ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´nde doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yaşadığı dehşet anlarını anlattı! ''7 aylık hamile eşim. Daha önce de birkaç kez kaybımız olmuştu...''

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