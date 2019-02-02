Knesset'te ezan okuyan vekiller de Erdoğan'la görüştü

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleşen görüşmeye, milletvekilleri Tibi ile Arar da katıldı.

Tibi ve Arar, İsrail'in gürültü kirliliğine neden olduğu iddiasıyla hoparlörle ezan okunmasını yasaklama girişimini parlamento kürsüsünden ezan okuyarak protesto etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tibi ve Arar'ın da aralarında bulunduğu heyetle basına kapalı 1,5 saat görüşmüştü.