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Knesset'te ezan okuyan vekiller de Erdoğan'la görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail Parlamentosundaki Arap milletvekillerini kabul ettiği görüşmede, İsrail Parlamentosu'nda (Knesset) ezan okuyan Ahmad Tibi ve Talab Abu Arar da yer aldı.

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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleşen görüşmeye, milletvekilleri Tibi ile Arar da katıldı.

Tibi ve Arar, İsrail'in gürültü kirliliğine neden olduğu iddiasıyla hoparlörle ezan okunmasını yasaklama girişimini parlamento kürsüsünden ezan okuyarak protesto etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tibi ve Arar'ın da aralarında bulunduğu heyetle basına kapalı 1,5 saat görüşmüştü.

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