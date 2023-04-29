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Koalisyonda HDP depremi! İYİ Parti'yi sarsan istifa

İYİ Parti'nin Türk Dünyası ve yurt dışı Türklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Habib Suiçmez partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Akşam Gazetesi29 Nisan 2023 Cumartesi 09:16 - Güncelleme:
Koalisyonda HDP depremi! İYİ Parti'yi sarsan istifa
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İYİ Parti'nin Türk Dünyası ve yurt dışı Türklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Habib Suiçmez, HDP'nin resmen Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıklamasının ardından, önce "Her şeye he demem, yok öyle bolluk" tepkisi gösterdi, ardından zehir zemberek bir ifadeyle partisinden istifa etti.

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Suiçmez yaptığı açıklamada "6'lı masada Türkiye'nin geleceğinden çok kişisel çıkarlar gözetilirken, aynı zamanda HDP'nin gölgesinin düştüğü net bir şekilde görülmektedir. Türk milliyetçiliği ilke ve ideallerini temsil etme amacıyla kurduğumuz İYİ Parti'nin bu misyonunun 6'lı masa tarafından kabul görmediği herkesin malumudur. Hayatım boyunca Türk milliyetçiliği çizgisinden taviz vermeden yürümüş biri olarak gelinen bu durumu kabul edemeyeceğimden dolayı İYİ Parti Türk Dünyası ve yurt dışı Türklerden sorumlu başkan yardımcılığından ve İYİ Parti üyeliğinden istifa ediyorum" dedi.

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