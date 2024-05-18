Kobani davası kararları sonrası CHP'den ortağı DEM'e 'dayanışma' ziyareti

Kamuoyunda "Kobani olayları" olarak bilinen 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da aralarında olduğu 18'i tutuklu 108 sanığın yargılanmasında dün karar çıktı. Kararda, Selahattin Demirtaş 42, Yüksekdağ 30 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CHP'DEN ORTAĞI DEM'E 'DAYANIŞMA' ZİYARETİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin davada açıklanan karar sonrası DEM Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.

DEM Parti İstanbul Basın Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, beraberindeki heyetle il eş başkanları Gonca Yangöz ve Murat Kalmaz ile bir araya gelen Özgür Çelik, ziyaretin, dün açıklanan mahkeme kararıyla ilgili dayanışma ziyareti olduğunu belirtti.

Çelik, "Hem bağımsız bir yargı için kararlılıkla ortak mücadele etme gerekliliğini vurgulamak hem de dayanışma duygularımızı ifade etmek isterim." dedi.