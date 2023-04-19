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Kobani davasında iki ülke ifşa oldu: Türkiye'de iç savaş çıkarın

Kobani olayları mütalaasında gizli tanık, 'İç savaş çıkarın talimatı verildi' itirafından bulundu. Mütalaada ifadesi yer alan gizli tanık 'ABC123', çözüm sürecinin bitmesini isteyen Fransa ve Amerika'nın Türkiye'de bir iç savaş çıkarılmasını istediğini ifade etti.

Sabah19 Nisan 2023 Çarşamba 07:11 - Güncelleme:
Kobani davasında iki ülke ifşa oldu: Türkiye'de iç savaş çıkarın
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Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davanın mütalaasında bir gizli tanığın çarpıcı ifadelerine yer verildi. 108 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısının dosyaya sunduğu 5 bin 268 sayfalık esas hakkında mütalaasında HDP'nin Kobani olaylarındaki rolü, dosyada toplanan deliller ve tanık beyanları ile anlatıldı.

Söz konusu olayların bir plan dahilinde yapıldığı aktarılan mütalaada, bu planın Kandil'de görüşüldüğü, Kamuran Yüksek'e verilen görev ile HDP Eş Genel Başkanı olan Selahattin Demirtaş'a iletilerek, emir ve talimatların verildiği ve son olarak da HDP MYK'sı tarafından okunmak üzere bir çağrının hazırlanarak kuryeler vasıtası ile HDP'ye iletildiği kaydedildi. Mütalaada, söz konusu olayların PKK/ KCK'nın hiyerarşik yapısı içerisinde örgüt mensuplarının ortaklaşa bir araya gelerek birlikte aynı amacı taşıyarak gerçekleştirdikleri bir eylem olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Sabah'ın haberine göre, Mütalaada ifadesi yer alan gizli tanık 'ABC123', çözüm sürecinin bitmesini isteyen Fransa ve Amerika'nın Türkiye'de bir iç savaş çıkarılmasını istediğini ifade etti. Gizli tanık, "Özellikle Fransa ve Amerika çözüm sürecinin bitmesini istedi. Sürekli, 'Siz de yeter ki saldırın. Biz size gereken her türlü gücü veririz. Gerekirse Birleşmiş Milletler Barış Gücü, NATO olarak Türkiye'ye gireriz. Türkiye'de bir iç savaş çıkarın, NATO da dâhil olur, tampon bölge oluştururuz. Doğu ile batı arasında tampon bölge oluşturulur. Kürdistan diye tabir edilen bölge size kalır' diye örgüt içerisinde konuşulduğunu duydum" dedi.

  • Kobani davası
  • iç savaş
  • mahkeme

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