13 Kasım 2025 Perşembe
  • 'Koca Yusuf' havalandı! Şehitlerimizin naaşı yurda getiriliyor
Güncel

'Koca Yusuf' havalandı! Şehitlerimizin naaşı yurda getiriliyor

Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 Mehmetçiğin naaşlarını taşıyan 'Koca Yusuf' A400M uçağı Türkiye'ye hareket etti.

13 Kasım 2025 Perşembe 18:39
'Koca Yusuf' havalandı! Şehitlerimizin naaşı yurda getiriliyor
Gürcistan'ın Kakheti bölgesine bağlı Siğnaği'de 11 Kasım'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan 20 Mehmetçiğin naaşları Türkiye'ye getiriliyor.

Mehmetçiklerin naaşlarını taşıyan "Koca Yusuf" A400M uçağı, başkent Tiflis'teki Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti. Şehitlerin naaşları Türkiye'ye getirilmesinin ardından düzenlenecek olan törenin ardından defin yerlerine uğurlanacak.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Şehitlerimizin aziz naaşlarını getiren uçağımız Tiflis'ten kalkmıştır" denildi.

