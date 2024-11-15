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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın şehrin ilk metrosunda deneme sürüşüne katıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yüzde 84'ü tamamlanan 'Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı' projesinin deneme sürüşüne katıldı.

AA15 Kasım 2024 Cuma 21:02 - Güncelleme:
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın şehrin ilk metrosunda deneme sürüşüne katıldı
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Belediyeden yapılan açıklamada, deneme sürüşünde Büyükakın'a, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Numan Balaman, Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, Raylı Sistemler Daire Başkanı Fatih Gürel ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkililerinin eşlik ettiği belirtildi.

"İNSANLAR ZAMANDAN TASARRUF EDECEK"

Çalışmaları yüzde 84 oranında tamamlanan Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı'nın 15,4 kilometre uzunluğunda çift hat olarak inşa edildiği anlatılan açıklamada, Büyükakın'ın şu ifadelerine yer verildi:

"İçinde bulunduğumuz aracı Türk mühendisleri yaptı, yüzde 63 yerli ekipman kullanıldı. Sürücüsüz araç ve bunu Türkiye yapıyor. Ülkemizin bunları yapabiliyor oluşundan gurur duyuyorum. Buradaki arkadaşlarımız başarı hikayesi yazıyor. Hattımız günde 330 bin yolcuya hizmet edecek. Trafikteki araç sayısı azalacak ve dolayısıyla şehrin havası daha temiz olacak. Raylı sistemler en güvenli ulaşım sistemlerinden biridir. Metro; konfor, güvenlik ve hız demektir. İnsanlar zamandan tasarruf edecek."

GÜNDE 330 BİN YOLCUYA HİZMET VERİLECEK

Gebze bölgesinin trafik yükünü azaltması hedeflenen metro hattında seyahat süresi 40 dakika olacak, günde 330 bin yolcuya hizmet verilecek.

Test sürüşü geçen yıl aralık ayında gerçekleştirilen toplam uzunluğu 30,8 kilometre olan metro hattının, Gebze Gar İstasyonu, Marmaray Aktarması Adliye İstasyonu ve Sabiha Gökçen Metrosu ile entegrasyonu bulunacak.

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