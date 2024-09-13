İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Eylül 2024 Cumartesi / 11 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9008
  • EURO
    37,6352
  • ALTIN
    2809.65
  • BIST100
    9685.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel'e tokat gibi cevap: Bizi, denizi foseptik çukuruna çeviren İzmir'le karıştırdı
Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel'e tokat gibi cevap: Bizi, denizi foseptik çukuruna çeviren İzmir'le karıştırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra'ya yapılması planlanan çöp tesisi üzerinden kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yıllardır yönettikleri İzmir'deki toplu balık ölümlerini hatırlatarak cevap verdi.

IHA13 Eylül 2024 Cuma 23:11 - Güncelleme:
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan Özgür Özel'e tokat gibi cevap: Bizi, denizi foseptik çukuruna çeviren İzmir'le karıştırdı
ABONE OL

Bir dizi programlara katılmak üzere Kocaeli'ye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kandıra'ya yapılması planlanan çöp tesis üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Eleştirilerin ardından Özgür Özel'e cevap, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan geldi.

"SANIRIM BİZİ İZMİR İLE KARIŞTIRDI"

Özel'in çevre konusunda bırakın birilerine yardım etmeyi, asıl kendisinin yardıma ihtiyacı olduğunu belirten Büyükakın, "Kendisi muhtac-ı himmet bir dede, nerde kaldı gayrıya himmet ede. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'yeşili yok etmek istiyor, Kandıra'ya zulmediyor' demiş. Biz ne Kandıra'ya ne başka bir ilçeye zulmederiz; yeşili de asla yok etmeyiz. Biz sadece daha temiz daha yaşanabilir bir çevre için gece gündüz çalışırız. Artıma tesisleri yapar, bir damla atık suyu artırılmadan denize bırakmaz, denizde yıllardır birikmiş çamuru bile temizleriz. Sanırım bizi denizi foseptik gibi kullanarak balık ölümlerine sebep olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karıştırdınız. Yönetime gelirseniz ne yapacağınızı yıllardır yönettiğiniz belediyelerin sebep olduğu çevre facialarından çok çok iyi biliyoruz" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.