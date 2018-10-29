Kocaeli Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Kartepe Zirvesi sona erdi

Üç gün süren ve 30 ülkeden 360 bilim, medya ve siyaset insanı ile AB ve Birleşmiş Milletler’e bağlı kurumların temsilcilerinin katıldığı zirvede düzenlenen 2 çalıştay, 44 panel, 9 vak'a kritik ve 12 akademik panelde, göç, mültecilik ve insanlık, bütün boyutlarıyla ele alındı.

Kapanış oturumunda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 3 gün boyunca 30 ülkeden, 360 bilim, medya ve siyaset insanıyla, dünyanın ve insanlığın en önemli meselelerinden biri olan göç, mültecilik ve İnsanlık konusunu çok farklı açılardan ele aldıklarını söyledi.

Zirvede, köklerinden koparılarak yeryüzüne savrulan, milyonlarca göçmen adına sorular sorduklarını ifade eden Karaosmanoğlu, "Aldığımız cevaplar, insanlığın, vicdanın ve akl-ı selimin diri, dipdiri olduğunu göstermiştir. Ortak arzumuz her bir insanın, kendi vatanında huzur ve güven içinde yaşamasıdır. Zirvede, bu arzunun iradeye dönüşmesini sağlamaya, uygarlığa, vicdana ve insanlığa karşı sorumluluğumuzu ifa etmeye çalıştık." diye konuştu.

"Zirve, dünyaya model oldu"

Kartepe Zirvesi’nde, bir kez daha Türkiye’nin göçmenlere karşı tutumunun tüm dünya için önemli bir model olduğunun tespit edildiğini kaydeden Karaosmanoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye göç olgusunu, dünyada en iyi anlayan ve yöneten ülkedir. Dünyanın, Türkiye’nin ortaya koyduğu modele dikkat kesilmesi, bu modeli geliştirmesi, insanlığın selameti için elzemdir. İnsanın muhatap olduğu bütün sorunlara çözüm aramak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin olduğu kadar, tüm yerel yönetimlerin de meselesidir. Çünkü bizim muhatabımız doğrudan insandır. İnsanın, insanlığın muhatap olduğu hiçbir sorunu görmezden gelemeyiz. Zirvede milyonlarca göçmen adına sorduğumuz soruları, geliştirdiğimiz çözüm önerilerini, politika yapıcılar için tavsiye kararlarına dönüştüreceğiz. Kartepe Zirvesi 2018 Deklarasyonu olarak dünyaya ilan edeceğiz. Çözüm önerilerimizin takipçisi olacağız. Katıldığınız için, önemsediğiniz için, dertli olduğunuz için hepimize tek tek teşekkür ediyorum. Sonucun, insanlığın kanayan yarasına çözüm olmasını Allah’tan diliyorum."

Zirvenin deklarasyonu 29 Kasım'da açıklanacak

Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu da Kartepe Zirvesi’nin görünen ve görünmeyen kahramanlarının olduğunu dile getirdi.

Son derece kapsamlı konuların tartışıldığı 3 gün geçirdiklerini belirten Dedeoğlu, birbirinden farklı konuların birbiriyle ilişkilendirmesinin bir başarı olduğunu vurgulayarak, "Çok sayıda insanın bakış açılarına değinilmesi de önemli idi. Toplantıların büyük kısmında ortaya çıkan fırsatların hatırlatılması da zirvenin önemini arttırdı. Zirvenin en temel amacı ülkesini değiştiremeyenlerin, ülkesini değiştirmek zorunda kalanlara yönelik çözümler araması idi. Ayrıca 29 Kasımda Kartepe Zirvesi deklarasyonunun yayınlanması planlandı. Böylece Zirve’de çıkan sonuç ve fikirlerin tüm dünyaya paylaşılması sağlanacak."

Konuşmaların ardından Karaosmanoğlu, Dedeoğlu'na Hereke halısı hediye etti.

Programa Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Kocaeli milletvekilleri ve diğer protokol üyeleri de katıldı.