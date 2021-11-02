Kocaeli, en çok vaka artışı olan 10 ilden biri oldu

DHA 2 Kasım 2021 Salı 17:51 - Güncelleme: 2 Kasım 2021 Salı 17:52

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabı üzerinden açıkladığı verilere göre, Kocaeli yurt genelinde en fazla koronavirüs vaka artışı görülen 10 ilden biri oldu. 16- 22 Ekim tarihleri arasında geçen hafta 100 binde 428,44 olan vaka sayısı, 28,44 artarak 456,88'e çıktı.

Kentte yaşayan 18 yaş üzerindeki nüfusun yüzde 75,6'sının en az 2 doz aşı yaptırmasına rağmen, vaka sayıları artmaya devam ediyor. Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan risk haritasında da başta kent merkezi olmak üzere birçok mahallenin kırmızı renge döndüğü görüldü.