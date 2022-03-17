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Güncel

Tacizle suçlanan CHP ilçe başkanının toplantısında arbede

CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, hakkındaki taciz iddialarına dair açıklama yaptığı sırada, Kocaeli Kadın Platformu üyeleri ile partililer arasında arbede yaşandı.

IHA17 Mart 2022 Perşembe 10:39 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 10:40
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İlçe Başkanı Birkan Koçak, düzenlediği toplantıda hakkındaki taciz iddialarına dair konuştu. Açıklama sırasında Kocaeli Kadın Platformu üyeleri soru sormak istedi. Kocaeli Kadın Platformu üyeleri tarafından Koçak'a "Kadınların itirazının üstünü örttünüz. Herkese tehdit savurdunuz. Bütün kadınlara dolaylı olarak aileleriyle ulaştınız" iddiaları yöneltildi.

Kadınların sözleri üzerine partililer ile kadınlar arasında tartışma çıktı. Duruma tepki gösteren Kocaeli Kadın Platformu üyelerini binadan uzaklaştırdı.

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