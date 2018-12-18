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Kocaeli merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünce Kocaeli merkezli 14 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 11’i aktif görevde 20 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen 20 şahsın yakalanması için Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri Kocaeli merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Çanakkale, Sakarya, Şırnak, Kayseri, Balıkesir, Bursa, Manisa, Ağrı ve Kahramanmaraş illerinde bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 20 zanlından 16’sı yakalanarak gözaltına alındı. Firari olan 4 şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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