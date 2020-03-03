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Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 gözaltı

Kocaeli merkezli 5 ilde FETÖ/PDY örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda aralarında görevinden ihraç edilen asker ve öğretmenlerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

IHA03 Mart 2020 Salı 12:06 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 12:06

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında haklarında yakalama kararı olan firari 10 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Giresun ve Tokat illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Aralarında ihraç edilmiş askeri personel, öğretmen ve FETÖ terör örgütü ile ilişkili kurumlarda çalışanların da bulunduğu 10 şüpheli Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 10 kişiden 7’si Kocaeli Adliyesine sevk edildi. 3 kişinin ise daha sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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