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Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Kocaeli merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

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Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aralarında muvazzafların da olduğu 8 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
 
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Bilecik, Isparta ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.
 
Operasyonda 1 muvazzaf albay, 1 muvazzaf yarbay, 1'i muvazzaf 2 teğmen, KHK ile meslekten ihraç edilen 1 astsubay ve eski 2 askeri öğrenci olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.
 
Firar 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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