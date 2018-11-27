Kocaeli merkezli 6 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 7 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aralarında muvazzafların da olduğu 8 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Bilecik, Isparta ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 muvazzaf albay, 1 muvazzaf yarbay, 1'i muvazzaf 2 teğmen, KHK ile meslekten ihraç edilen 1 astsubay ve eski 2 askeri öğrenci olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

Firar 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.