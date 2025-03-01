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Kocaeli merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 20 tutuklama

Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, 'kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alınan 38 zanlıdan 20'si tutuklandı.

AA1 Mart 2025 Cumartesi 07:05 - Güncelleme:
Kocaeli merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 20 tutuklama
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçuna yönelik soruşturma kapsamında 25 Şubat'ta Kocaeli, İstanbul, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Manisa ve Samsun'da düzenlenen operasyonda yakalanıp dün adliyeye sevk edilen 38 şüphelinin savcılık sorguları tamamlandı.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 20'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden usulsüzlük yaparak kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilmişti.

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