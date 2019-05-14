23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,1097
  • 6,8697
  • 255.046
  • 86.282
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY’nin silahlı kuvvetler yapılanmasına yönelik haklarında gözaltı kararı çıkarılan 14 şahsın yakalanması için Kocaeli merkezli 7 ilde operasyon başlatıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kocaeli KOM Şube Müdürlüğünün FETÖ/PDY silahlı terör örgütü TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 5’i aktif görevde 3 üsteğmen, 6 astsubay, 4 eski askeri öğrenci ve 1 askeri şahıslardan sorumlu mahrem abi olmak üzere toplam 14 şahıs hakkında gözaltı kararı verdirildi. Kararın ardından şüphelilerin yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, Manisa, Hatay, Konya ve Van’da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. 

Suriye sınırında duygulandıran görüntü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rumlar Akdeniz’de ateşle oynuyor

Rumlar Akdeniz’de ateşle oynuyor

Trump, Beyaz Saray'da iftar verdi

Trump, Beyaz Saray'da iftar verdi

9 günde 10 milyonluk hareket

9 günde 10 milyonluk hareket

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

Usta sanatçı Eşref Kolçak'tan üzücü haber

Usta sanatçı Eşref Kolçak'tan üzücü haber

Dünya'nın en derin noktası kabul ediliyor! Bakın dibinden ne çıktı?

Dünya'nın en derin noktası kabul ediliyor! Bakın dibinden ne çıktı?

O ülke için 'vatandaşlık' uyarısı: İnanmayın

O ülke için 'vatandaşlık' uyarısı: İnanmayın

'Kazandığı halde oyu çalınan AK Parti’dir'

'Kazandığı halde oyu çalınan AK Parti’dir'
 

POPÜLER HABERLER

Kosova’da gündem ´ayı´

Kosova’da gündem ´ayı´

2020 yılının en çok beklenen filmleri

2020 yılının en çok beklenen filmleri

Japonya en hızlı 'mermi tren'i test ediyor

Japonya en hızlı 'mermi tren'i test ediyor

Google'dan cinsiyetsiz emoji adımı

Google'dan cinsiyetsiz emoji adımı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA