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Kocaeli merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Kocaeli merkezli 7 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 eski askeri öğrenci hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kocaeli KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Kocaeli, İstanbul, Trabzon, Sakarya, Konya, Edirne ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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