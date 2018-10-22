Kocaeli merkezli FETÖ/PDY soruşturmasında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Kocaeli merkezli 8 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
- AA
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 4'ü muvazzaf 17 askeri personel hakkında gözaltı kararı alındı.
Soruşturma kapsamında, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Kocaeli, İstanbul, Ankara, Muğla, Sakarya, Balıkesir, Giresun ve Konya'da eş zamanlı operasyon başlattı.
Operasyonun devam ettiği öğrenildi.
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