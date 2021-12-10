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  • Kocaeli merkezli organize suç örgütü operasyonunda 8 zanlı tutuklandı
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Kocaeli merkezli organize suç örgütü operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Kocaeli ve İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı.

AA10 Aralık 2021 Cuma 23:37 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 23:37
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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen organize suç örgütü üyelerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gebze, Darıca ve Çayırova ilçeleri ile İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda "silahla yaralama", "çek-senet tahsilatı", "tehdit" ve benzeri suçları işledikleri iddiasıyla 16 şüpheli yakalandı.

Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, bir pompalı tüfek, 125 fişek, 33 kartuş, bir boş kovan, 5 boş şarjör, 2 kılıç, 3 bıçak, 2 gram kokain ve kenevir tohumu, çok sayıda senet ve benzeri belge ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, diğerleri yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.

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