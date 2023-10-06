İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2023 Cuma / 22 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,6077
  • EURO
    29,2421
  • ALTIN
    1625.54
  • BIST100
    8464.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kocaeli merkezli PKK/KCK operasyonu: 32 şüpheli yakalandı
Güncel

Kocaeli merkezli PKK/KCK operasyonu: 32 şüpheli yakalandı

Kocaeli merkezli 10 ilde terör örgütü PKK/KCK'ye yönelik operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.

AA6 Ekim 2023 Cuma 23:06 - Güncelleme:
Kocaeli merkezli PKK/KCK operasyonu: 32 şüpheli yakalandı
ABONE OL

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, PKK/KCK'nın "cezaevi yapılanması" içerisinde eylem ve faaliyette bulunduğu, bu yapılanmaya finans temin ettiği belirlenen 35 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Kocaeli merkezli, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Tunceli, İzmir, Muğla, Muş ve Ağrı'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 32 şüpheli yakalandı.

Aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal, yüklü miktarda nakit para, flama ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Öte yandan, gözaltına alınanlar arasında HDP Kocaeli İl Başkanı Aynur Santo ve milletvekili adaylarının da bulunduğu öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.