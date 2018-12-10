Kocaeli merkezli PKK/KCK operasyonu düzenlendi

Alınan bilgiye göre, Gebze Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Kirazpınar Mahallesi'nde ikamet eden M.Ş.A'nın (30) terör örgütüne katılmak için yola çıktığı bilgisine ulaştı.

Şüpheliyi takibe alan ekipler, uçakla Diyarbakır'a giden M.Ş.A'nın oradan da otobüsle Erbil'e hareket ettiğini belirledi.

Zanlı M.Ş.A. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarılan yakalama kararı üzerine, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Gebze'ye getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş.A, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.