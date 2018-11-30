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Kocaeli merkezli suç örgütü operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı

Kocaeli merkezli 3 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık" suçlarına karışan şüphelilerin yakalanması için Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 12 mermi, bir miktar esrar, bir ruhsatsız pompalı tüfek, tüfeğe ait 28 kartuş, çok sayıda suçta kullanılan banka kartı, mağdur şahısların bilgilerinin bulunduğu listeler ve dolandırıcılık suçunda kullanılan çok sayıda telefon ile SIM kartları ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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