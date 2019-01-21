Kocaeli TEM'de meydana gelen kaza sonucu İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Kocaeli'de TEM yolu Bekirdere Rampası'nda bir otomobil takla attı.Kazada yaralılar olduğu belirtildi.
- İHA
Kocaeli'de TEM yolu Bekirdere Rampası'nda meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı. Kazada yaralılar olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye kaza kırım ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle TEM'in İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
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