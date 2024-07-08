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Kocaeli ve Sakarya'da iki haftada 290 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli ve Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar, son iki haftada boğulma tehlikesi geçiren 290 kişiye müdahale etti.

AA8 Temmuz 2024 Pazartesi 15:40 - Güncelleme:
Kocaeli ve Sakarya'da iki haftada 290 kişi boğulmaktan kurtarıldı
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için Karamürsel'de Altınkemer, Ereğli Kumyalı, Darıca sahili, Bayramoğlu halk plajı ve Kadınlar Plajı ile Kandıra'da Bağırganlı, Seyrek, Sarısu, Kerpe, Kumcağız, Kovanağzı, Miço Koyu ve Cebeci halk plajları olmak üzere 13 sahilde hizmet veriyor.

Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere plajlarda nöbetlerini sürdüren ekipler, 24 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde 255 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

- SAKARYA

Sakarya sahillerinde görev yapan cankurtaranlar da son iki haftada boğulma tehlikesi geçiren 35 kişiye müdahalede bulundu.

Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde bulunan 54 kilometrelik sahil şeridinde 72 cankurtaran, tatilcilerin can güvenliğini sağlamak için 45 gözetleme kulesi, jet ski, 4x4 arazi aracı ve ATV ile hizmet veriyor.

Cankurtaranlar, 24 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde 35 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

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