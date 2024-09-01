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Kocaeli'de 2 gün önce denizde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde önceki gün önce denizde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı.

AA1 Eylül 2024 Pazar 14:59 - Güncelleme:
Kocaeli'de 2 gün önce denizde kaybolan çocuğun cesedine ulaşıldı
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Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri, Kerpe plajında geçen cuma serinlemek için girdiği denizde kaybolan Mehmet Selim Yaman'ı (17) arama çalışmalarını sürdürdü.

Denizden, karadan ve havadan yürütülen çalışmalar sırasında Sahil Güvenlik ekipleri, Yaman'ın kaybolduğu belirtilen bölgede bir erkek cesedine ulaştı.

Kıyıya çıkarılan ve Yaman'a ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Kandıra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Önceki gün ailesiyle Kartepe ilçesinden Kandıra ilçesi Kerpe Plajı'na gelen Yaman, akşam saatlerinde girdiği dalgalı denizde kaybolmuştu.

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