Kocaeli'de, 5 yıldır aranan firari hükümlü yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2007'de Bitlis'in Ahlat ilçesinde, "yaşı küçük kıza cinsel istismarda bulunma, alıkoyma ve tehdit etme" suçlarından hakkında kesinleşmiş 24 yıl hapis cezası bulunan A.T'nin (53), Çayırova ilçesinde yaşadığını tespit etti.

Şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, saklandığı evde yakalandı.

A.T, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Bu arada 2013 yılından bu yana aranan şüphelinin, Gebze ilçesinde "bilişim suretiyle dolandırıcılık" suçunu işlediği de belirtildi.